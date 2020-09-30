Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (37) ile V.C. (31) e N.A. (29) gözaltına alındı.

Evdeki yapılan aramada 3 tabanca, fişek, pompalı tüfek, şarjör, kelepçe, 10 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var