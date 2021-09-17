Aydın'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi, tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçedeki 5 farklı noktadaki haberleşme ve enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin T.İ. olduğunu belirledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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