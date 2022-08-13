Aydın'da Kafesinde Çıkan Kavgaya Polisler Tarafından Müdahale Edilen İşletmeci Salih Turgut'un İfadesi: "Polis Memurları 'Bize İşimizi Öğretmeyin,...

Aydın'ın Didim ilçesinde Salih Turgut, 9 Ağustos'ta kafesinde çıkan kavganın ardından verdiği ifadede; "Polis memurlarına 'Adam bizi dükkanımızın önünde tehdit ediyor, bu şahsa müdahale edin' dedik. Polis memurları bize 'Bize işimizi öğretmeyin, ben devletim. Bana kafa mı tutuyorsun lan' dediler" dedi. Aydın Valiliği olayın ardından "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Salih Turgut'un kafesi iddiaya göre kafenin eski çalışanı, babası polis olan K.K. isimli genç ve amcası İ.K. tarafından basıldı. Olay yerine gelen polisler de Turgut ve abisini darp etti. Olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kafe sahibi Turgut, 10 Ağustos 2022 tarihinde jandarmadaki ifadesinde özetle olayı şöyle anlattı:

"Bundan iki hafta önce K.K. isimli şahıs işletmemize geldi. Çalışmak istediğini söyledi. Kendisini işe aldık, iki gün çalıştı. Kendi isteğiyle işten ayrıldı. Olay günü yani 9 Ağustos 2022 tarihinde saat 12.00 sularında K.K. ben markete gitmek için işyerinden çıktığım sırada, işletmenin kapısında elinde sigara ile bekliyordu. Ben de burada sigara içilemeyeceğini, yan tarafa oturup sipariş verebileceğini söyledim ve markete gittim. Döndüğümde K.K.'nin problem çıkardığını çalışanlardan öğrendim. 'Ben size neler yapağım. Görün. Benim kim olduğumu, soyadımı biliyor musunuz? Size neler yapacağım?' şeklide işyerinden çıkarken tehditlerde bulunmuş. Bu olayları öğrendiğim sırada polis otosu işletmenin önüne geldi. Araçtan iki polis, bir bekçi indi. Abimle memurlar dükkanın dışında konuştular. Daha sonra ben ve babam abimin yanına gittik. Abime içeri girmesini, konuyla benim ilgileneceğimi söyledim. Bu sırada K.K.'nin dayısı İ.K. yanımıza geldi. 'Bu yüzü unutmayın. Size neler yapacağım' şeklinde sözlerini birden fazla kez tekrar ederek, bana, babama ve abime hakaret ve tehditlerde bulundu. Bu sırada polis memurlarına 'Adam bizi dükkanımızın önünde tehdit ediyor, bu şahsa müdahale edin' dedik. Polis memurları bize 'Bize işimizi öğretmeyin, ben devletim. Bana kafa mı tutuyorsun lan' dediler."

Turgut'un ifadesine göre daha sonra polis memurları abisine ve kendisine biber gazı ile müdahalede bulundu ve onları darp etti. Turgut kendilerine küfür de edildiğini ve ters kelepçe ile ekip otosuna konulduklarını ileri sürdü. Turgut, polis memurları, K.K. ve İ.K.'dan şikayetçi olarak, "Polislerin vücudumun çeşitli yerlerine vurması sebebiyle kolumda çatlak oluştu. İşyerim maddi zarara uğradı" dedi.

Turgut'un avukatı Murat Çelik ise olay gününde hangi polislerin olay yerinde olduğunu tespit edilmesini istedi. Çelik olay gününe ait kamera kaydı görüntülerini çözümlerini de yapılmasını isteyerek, polislerin müvekkilini gözaltına aldıklarında yakalama evrakı olup olmadığının da tespit edilmesini talep etti.

Aydın Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi:

"9 Ağustos 2022 tarihinde saat 21: 00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Didim ilçesi Atatürk Bulvarı Üzerinde bulunan bir işletmede kavga olayı meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine giden görevli polislerimize karşı mukavemet gösterilmesi dolayısıyla gönderilen takviye ekiplerle birlikte kavga olayına karışan şahıslar yasal sınırlar içerisinde gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürülmüştür. Olay ile ilgili Didim ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."