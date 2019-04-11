Aydın İyi Parti'li Kaya, Görevi Devralmaya Deve ile Geldi

İyi Parti'li Kaya, görevi devralmaya deve ile geldiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yerel seçimlerde Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen İYİ Parti'li Aytekin Kaya görevine başladı.

İyi Parti'li Kaya, görevi devralmaya deve ile geldi



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yerel seçimlerde Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen İYİ Parti'li Aytekin Kaya görevine başladı. Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı olan Aytekin Kaya, Belediye'ye 'Karabulut' isimli deve ile geldi.



İncirliova'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 37 bin 150 seçmenden 32 bin 802'si oy kullandı. Kullanılan oyların 31 bin 28'si geçerli sayıldı. Oyların yüzde 38.52'lik bölümü olan 11 bin 951'ini alan Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'li Aytekin Kaya belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı aday MHP'li Gürşat Kale'ye ise sandıktan 11 bin 614 oy çıktı. Seçimden zaferle ayrılan Aytekin Kaya, geçen 9 Nisan'da İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı olan Aytekin Kaya, bugün 'Karabulut' isimli deve ile Belediye'ye geldi. Kaya, Belediye binası önünde İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş tarafından davul, zurna ile karşılandı. Belediye'deki devir teslim töreninde eski başkan MHP'li Gürşat Kale, Belediye'nin anahtarı ve başkanlık mühürünü Kaya'ya teslim etti.



Makam koltuğuna oturan Aytekin Kaya, seçimlerin artık geride kaldığını belirterek, Parti rozetimizi çıkartıp, Türk bayrağını yakamıza taktık. 51 bin 500 İncirliovalı'nın hepsine kapımız açık. Hepsi abimiz, kardeşimizdir. İlçeyi hep birlikte yöneteceğiz. Hiç sıkıntı yok. Hizmet için varız dedi.



Gürşat Kale de görevi devrettiği Aytekin Kaya'ya başarı dileyip, Hayırlı olsun dedi.



Kaya için daha sonra dualar eşliğinde kurban kesildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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