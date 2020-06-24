AYDIN Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

AYDIN Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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