Ayı saldırısına uğrayan vatandaş: "Beni öldü zannetti"

Bartın'da ayı saldırısından yaralı olarak kurtulan vatandaş korku dolu o anları anlatırken, "Böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. Devamlı bağırdım. Yere yattım boya boy. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni" dedi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinin Ulupınar ve Kadıoğlu mahallelerinde kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayı, önce ekinlere ve arı kovanlarına zarar verirken, bir büyükbaş hayvanı da telef etti. Son olarak Kadıoğlu Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa saldırıp ağır şekilde yaraladı.

Hayvanlarını otlattığı araziden dönerken bir anda ayı ile karşılaşan ve ayının saldırısına uğrayan 52 yaşındaki Ramazan Kadıncı, kolundaki ve sırtındaki ısırıklar nedeniyle ağır şekilde yaralandı.

Bir süre ayıdan kurtulmak için mücadele eden ve daha sonra kendini yere bırakan Kadıncı, ayının kendisinden uzaklaştığı anı fırsat bilerek bölgeden hızla kaçtı.

Ayı saldırısından yaralı olarak kurtulmayı başaran Kadıncı, evine sadece 1 kilometre mesafede yaşanan olayın ardından cep telefonu ile oğlunu arayarak yardım istedi. Taksiyle bulunduğu yerden alınan Kadıncı daha sonra ambulansa nakledilerek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli noktalarında pençe izleri de bulunan Kadıncı'ya kolu ve sırtındaki derin ısırık yaraları nedeniyle 60'tan fazla zımba dikiş atıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaşadığı köye dönen Kadıncı, ayı saldırısıyla karşı karşıya kaldığı korku dolu anları ve nasıl kurtulduğunu şu sözlerle anlattı:

"Ben hayvanlarımı almaya gittim ormana. Hayvanlarla gelirken bir anda bir çatırtı kopunca ayı bir anda önüme çıktı. Ayıyla boğuştuk. Ben ondan sonra bağırarak bunu korkuttum ama ısırdı her yerimi. Kolumu ısırdı, bir de sırtımı ısırdı. Ben böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. 2 ayağının üstüne kalkınca bağırarak onun üstüne doğru yürüdüm ben de. Devamlı bağırdım. Yere yattım boya boy. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni. Bağırırken biraz benden uzaklaştı. Şöyle sağıma baktığımda ayı benden bir 15 metre kadar uzaklaşmıştı. Tekrar bir daha baktığımda göremeyince hemen kaçtım oradan. Telefon vardı, telefonla oğlumu aradım beni ayı ısırdı diye. Taksiyle geldi benim yanıma ondan sonra taksiyle gittim. Ambulansa haber verdik ambulans hazır bekledi. 60 kanca dikiş atıldı. 60 tane filan kanca var. Hayvanlara da saldırmış, yemiş yani ineğin bir tanesini. Vatandaşın arılarına da saldırmış parçalamış. En son ben karşı karşıya kaldım."

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Musa Tüfekçioğlu ise herkesin endişe içinde olduğunu belirttiği konuşmasında, "Vatandaşın bahçelerine dadandı. Akabinde arı kovanlarına zarar vermeye başladı. Bir tane vatandaşımızın ineğini telef etti. En sonunda da Ramazan ağabeyimize saldırdı. Bu bahsettiğimiz olaylar tapulu arazilerimiz, yerleşim yerlerine çok yakın. Mahallemizin içinde. Köydeki insanlar önce bağına bahçesine gitmekte, hayvanlarını otlattığı araziye getirip götürürken endişe içinde. Korkuyorlar. Arıcılar yine keza öyle. Herkes korkuyor" ifadelerinde bulundu.

(Bülent Bostancı - İHA)