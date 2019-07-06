Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrollerinden geçti.
Atiker Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrollerinden geçti.
2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başlayan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, sağlık kontrollerinden geçti. Takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde yapılan kontrollerde Kocaman ve yardımcısı Fahrudin Ömeroviç
'ten kan örneği alınmasının ardından EKG çekimi yapıldı. Prof. Dr. Salim Ersözlü tarafından Ortopedi, Uzman Doktor Özgür Öz
tarafından Kardiyoloji kontrolleri yapılan Kocaman ve yardımcısının sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi. - KONYA
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