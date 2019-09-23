AYM Başkanı Zühtü Arslan: "2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı.
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AYM Başkanı Zühtü Arslan: "2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:52 Kaynak: AA
AYM Başkanı Zühtü Arslan: "2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı. Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı"
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