Aynı Doktora Ameliyat Olan Çilem Doğan, Leyla Sönmez'i Uyarmış

Adana'da burun ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden Leyla Sönmez'in arkadaşı Çilem Doğan, aynı doktorda ameliyat olduğunu ve benzer sorunlar yaşadığını belirterek, Leyla'yı ameliyat olmadan önce uyardığını ancak kararından vazgeçiremediğini söyledi.

Adana'da burun ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden Leyla Sönmez'in arkadaşı Çilem Doğan, aynı doktorda ameliyat olduğunu ve benzer sorunlar yaşadığını belirterek, Leyla'yı ameliyat olmadan önce uyardığını ancak kararından vazgeçiremediğini söyledi. Yaklaşık 2 ay önce aynı doktora ameliyat olan Doğan, halen ödem sorunlarıyla uğraştığını belirterek, "Doktor, Leyla'nın babasına sürekli 'Durumu iyiye gidiyor. Sen benim kardeşimsin. Leyla benim kızım' gibi şeyler söylüyor. Profesör olmuş bir doktora güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz" dedi.



Adana'da burnundaki et nedeniyle rahat nefes alamadığı için özel bir hastanede ameliyat olan 23 yaşındaki Leyla Sönmez, ameliyatın ardından rahatsızlandı. Leyla Sönmez, daha sonra kaldırıldığı yoğun bakımda doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Dün Leyla'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, Ceyhan'da toprağa verildi.



Adana'da eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve sonrasında 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldıktan sonra gündeme gelen Çilem Doğan da acılı aileyi teselli etti. Leyla Sönmez'in arkadaşı olan Çilem Doğan'da Leyla'nın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. M.S.A. tarafından yaklaşık 2 ay önce aynı operasyonu geçirdiğini söyledi. Ameliyat olduktan sonra geçmeyen ödemleri nedeniyle doktoruna başvurduğunu ifade eden Çilem Doğan, Prof. Dr. M.S.A.'nın kendisiyle ilgilenmediğini, benzer tutumu Leyla'ya da sergilediğini iddia etti.



"Kendi ameliyatımda yaşadıklarımı anlatarak vazgeçirmeye çalıştım"



Leyla Sönmez'in yanına gelerek burun ameliyatı olmak istediğini söylediğini ve kendisinin de burnundan ameliyat olduğunu, çok sıkıntılı dönemler geçirdiğini anlatarak vazgeçirmek istediğini belirten Çilem Doğan, "Leyla, okuduğu üniversitede mezuniyet törenine gidecekti. Ben de bunun küçük bir operasyon olsa bile çok zor bir süreç olduğunu anlattım. Süresinin kısıtlı olduğunu ve ameliyatını ertelemesini istedim. Ama Leyla, burnunun tek tarafının tıkandığını ve uyumakta güçlük çektiğini anlattı. Daha sonra gidip ameliyat olmuş. Ben Leyla'nın ameliyat olduğunu ve kötülendiğini çok sonradan öğrendim" diye konuştu.



"Aynı doktor benimle olduğu gibi Leyla'yla da ilgilenmemiş"



Çilem Doğan, Aralık ayında ameliyat olup burnundaki tamponlar alındıktan sonra çok ciddi ödem problemleriyle karşılaştığını ve hala ilaç kullandığını ifade ederek, "Ben de Leyla ile aynı doktor tarafından ameliyat edildim. Ameliyatımdan sonra doktorun yanına gittiğimde benimle ilgilenmeyip, ödem problemlerinin kendisiyle alakası olmadığını söyleyerek, beni cildiyeye yönlendirdi. Ameliyatı yapan kendisi ama ben sorunumu cilt doktoruyla çözdüm. Leyla'nın ailesiyle görüştüğümde onun da aynı şeyleri yaşadığını öğrendim" şeklinde konuştu.



Leyla'nın ameliyatın hemen ardından annesi Fener Sönmez'e çok kötü olduğunu ve midesinde yanma olduğunu söylemesi üzerine doktorun, "Burunla midenin ne alakası var? Senin kızın naz yapıyor" dediğini belirten Çilem Doğan, "Bunu duyunca bana yaptığı muamelenin aynısını Leyla'ya da yaptığını anladım. Benim de o doktorla yaşadığım sorunların aynısını Leyla da yaşamış. Aradaki tek fark, ben ölmedim" dedi.



"Leyla yoğun bakımda yatarken, doktorun sesi çok güzel geliyordu"



Leyla Sönmez'in daha önce de burnundan bir operasyon geçirdiğini ancak nefes alma probleminin giderilmediğini de dile getiren Çilem Doğan, "Önceki operasyonunda çok küçük bir işlem yapılmış. Hatta onun esprisini bile yaptık, 'Abla paramız boşa gitti' dedi bana. Bu kez ciddi şekilde nefes alamadığını ve ameliyat olmakta kararlı olduğunu söyledi bana. Sonra da olanlar oldu zaten. Leyla yoğun bakımda yatarken, hastane bahçesinden doktoru telefonla aradım. Benimle konuşurken sesi çok güzel geliyordu. Bana 'Çilem sana da aynı operasyonu yaptım. Sende bir şey olmadı' dedi. Ben de ölümcül olmasa da aynı sorunları benim de yaşadığımı, sonra sıkıntılarımı kendi çabalarımla çözdüğümü söyledim" dedi.



"Doktor çok güzel rol yapıyor"



Çilem Doğan, Leyla'nın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. M.S.A.'nın çok iyi rol yaptığını ifade ederek, "Leyla yoğun bakımda yatarken, ailesine yalanlar söyleyecek kadar rahat bir doktor. Babasına sürekli 'Durumu iyiye gidiyor. Sen benim kardeşimsin. Leyla benim kızım' gibi şeyler söylüyor. Profesör olmuş bir doktora nasıl güvenmeyeceksek, kime güveneceğiz" diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatta tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da Adana Valiliği'nin talimatlarıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

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Aynı Doktora Ameliyat Olan Çilem Doğan, Leyla Sönmez'i Uyarmış

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