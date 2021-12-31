Son dakika: AYNI SUÇTAN BİRİ 37 DİĞERİ 28. KEZ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerden hayalet gösterge başta olmak, çeşitli malzemeler çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden birinin aynı suçtan daha önceden 27 diğerinin ise 36 kez yakalandığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da polise başvuran C.C. park ettiği otomobilin yanına geldiğinde aracının soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur C.C. Karayolları Mahallesi, 647. Sokak üzerine akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah geldiğinde kapısının açık olduğunu ve içinden Hayalet Gösterge olarak bilinen elektronik sistemin çalındığını söyledi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızlık anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde iki kişi olan şüphelilerin birinin gözcülük yaptığı diğerinin ise kısa bir uğraşın ardından aracın kapısını açarak içine bindiği görüldü. Şüphelinin bir süre sonra elinde bir parça ile araçtan inerek suç ortağı ile birlikte uzaklaştığı görüldü.

DAHA ÖNCE DEFALARCA AYNI SUÇTAN GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerinin tespit ettikleri şüphiler E.Y.(25) ile Aydın Y.(40) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.Y.'nin daha önceden aynı suçtan 27 kez, Aydın Y.'nin ise 36 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca tehdit, yaralama, motosiklet hırsızlığı suçlarından da polise geliş kayıtları bulunduğu belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.Y., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Aydın Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.