Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında (2) - Son Dakika

15 KEZ VURSAYDIM ORADA ÖLÜRDÜ'

Eskişehir'de öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın (45), katil zanlısı eski eşi Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandığı ilk duruşma 7 saat sürdü. Sanık ve tanık ifadelerinin ardından avukatlar beyanda bulunurken, katil zanlısı Özalpay, tanıkların aleyhte olan ifadelerini kabul etmedi. Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı 10- 15 kez kafasına satırla vurarak öldürdüğü iddia edilen Özalpay, "Maktulün kafasını 10- 15 kez vursaydım o anda ölürdü. Bacağına vurdum sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, katil zanlısı Yalçın Özalpay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'SANIK ÖLDÜRME ANINI ANLATMADI'

Duruşma sonrası Ayşe Tuba Arslan ve ailesinin avukatlığını üstlenen kadın avukatlar, duruşmada cinayete ilişkin herhangi bir şey konuşulmadığını ifade etti. Avukatlardan Pınar Çelik Arpacı, "Sabahtan bu yana süren davada her kadın cinayetinde görmüş olduğumuz tablo ile yeniden karşılaştık. Öldürme anına gelinceye kadar, 2 saat heyete hikayeler anlattı. Öldürme anına ait hiçbir şey anlatmadı. Her kadın cinayeti davalarında gördüğümüz gibi 'aldatma, namus' şeklinde iftiralar atarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Kadınların öldürüldükten sonra geçmişlerinin tartışılmasına, sanki sanık kadınlar gibi duruşma salonlarında, onların hatıralarının didiklenmesine karşıyız" dedi.