Aysima'nın Karnesi Ailesine Teslim Edildi

(IĞDIR) - Iğdır'da okul çıkışı evine gitmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Aysima Dokak'ın (13) karnesi ailesine teslim edildi. Küçük kızın ablası Ezgi Dokak, "Aysima'nın yarım kalan hayalleri için adalet istiyoruz" dedi.

Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Aysima Dokak, 7 Ocak'ta Iğdır-Karakoyunlu kara yolunda minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken İbrahim Ö. (34) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve ardından hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü ifadesinde "80 kilometre hızla gidiyordum, çocuğu görünce kornaya bastım, frene yetişemedim" demiş, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Okul yönetimi, her dönem takdir alan Aysima'nın karnesini ailesine teslim etti. Kızının karnesini gözyaşlarıyla alan anne Mecbure, baba Alim ve abla Ezgi Dokak, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Anne Mecbure Dokak, "Çocuğumun hayalleri vardı. Ne fren yaptı ne direksiyonu kırdı. Ben yandım, başka anneler yanmasın" dedi.

Baba Alim Dokak da, "Hız sınırı 70 kilometreydi. Kızım dikkatliydi ama sürücü hızını kesmeden çarptı. Tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ablası Ezgi Dokak ise, "Kardeşim avukat olmak istiyordu. O can çekişirken sürücü aracını benzinliğe çekip hasar kontrolü yaptı. Yarım kalan hayalleri için adalet istiyoruz" tepkisini gösterdi.