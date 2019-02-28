Aytaç Arman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.



Arman'ın naaşı, Büyükşehir Belediyesi önündeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene, Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce ile yakınları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri ve Arman'ın bazı sanatçı dostları ile vatandaşlar katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Selçuk, Arman'ın oğlu Erdem İnce ve yakınlarıyla oyuncunun tabutuna omuz verdi.



Aytaç Arman'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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