Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.04.2022 19:23
Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknedeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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