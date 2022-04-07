Ayvalık'ta 17 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 17 göçmen yakalandı

07.04.2022 08:58
Ayvalık'ta 17 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında Midilli Adası'na bir lastik botla gitmekte olan 17 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

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Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı Foça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı Foça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 17 göçmen yakalandı - Son Dakika


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