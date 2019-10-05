Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtınanın yaraları sarılıyor
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Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtınanın yaraları sarılıyor

42 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında zarar gören bölgelerde çalışmalar başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında zarar gören bölgelerde çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, sular altında kalan eski otogar başta olmak üzere, ilçe genelinde su baskınları nedeniyle zarar gören bölgelerde Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve İtfaiye ekipleri tarafından gece saatlerinde başlatılan çalışmalar gün boyu sürdü.

Şiddetli yağış ve fırtınadan en çok etkilenen eski otogarda çekilen sel sularının ardından biriken yoğun çamur ve çöpler saatlerce süren çalışmaların ardından ortadan kaldırılabildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla, ilçe genelindeki tüm ana ve ara arterlerde sel sularının getirdiği çamur ve birikintilerin temizlenmeye çalışıldığı Ayvalık'ta, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir evin çatısının park halindeki özel otomobilin üzerine uçtuğu gözlendi.

Şiddetli yağış ve rüzgar, İlkkurşun Gaziler ve Şehit Aileleri Rehabilitasyon Merkezi'nin de bahçe demirlerini kopardığı öğrenildi.

Gün boyu yapılan çalışmalar ardından Ayvalık'taki şiddetli yağış ve rüzgardan etkilenen cadde, sokak ve mahallelerde hayata normalle dönebildi.

Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtınanın yaraları sarılıyor

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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