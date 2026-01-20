Baba-Oğul Altınordu\'da Buluştu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun aralık ayında Bucaspor 1928'den kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, Altınordu altyapısında top koşturan oğlu Emir'le aynı kulüp çatısı altında buluştu. Altınordu U13 takımında forma giyen Emir Özeren, babasıyla birlikte Altınordu armasını temsil etmenin gururunu yaşıyor. Oğlunun yaklaşık dört buçuk yıldır Altınordu altyapısında eğitim aldığını belirten Yılmaz, "Hem oğluma hem de Altınordu çatısı altında yetişen tüm gençlere örnek olmak istiyorum. Sadece saha içinde değil; duruşumla, çalışkanlığımla, disiplinimle örnek olmaya çalışıyorum. Bu çatı altında oğlumla birlikte forma giymek benim için tarif edilmez bir gurur" dedi.

20 yıllık profesyonel futbol geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Yılmaz Özeren, oğlunun kendisini tribünden izliyor olmasının motivasyonunu artırdığını dile getirdi. Babasıyla aynı kulübün formasını giymenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Emir ise şöyle konuştu: "Babamın A takımda oynaması benim için gurur verici. Ben de ona yakışır şekilde oynamak istiyorum. İlk hayalim profesyonel futbolcu olduğumda Altınordu formasını giymek. Çünkü burada büyüdüm, çocukluğum burada geçti. Çalışmadan futbolda bir yere gelinmez. Babam da bana hep bunu söylüyor. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum."