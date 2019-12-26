Babaeski'de "Atatürk koşusu" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babaeski'de 'Atatürk koşusu' düzenlendi - Son Dakika

Babaeski'de "Atatürk koşusu" düzenlendi

6 saat önce

Babaeski Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Atatürk koşusu" düzenlendi.

Babaeski'de

Babaeski Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Atatürk koşusu" düzenlendi.

Babaeski 100.Yıl Stadı'nda 4 kategoride gerçekleştirilen koşuya, yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan koşuda sporcular minik kız-erkek, küçük kız-erkek yıldız kız-erkek, genç kız-erkek kategorilerinde yarıştı.

Koşuda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

İlçe Spor Müdürü Erhan Öztürk, burada yaptığı konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Babaeski'ye geliş yıl dönümlerinde koşunun gerçekleştirildiğini söyledi.

Her yıl katılımın daha da arttığını ifade eden Öztürk, "Güzel bir katılım ve coşku ile geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcu ve okullara başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızda emeği büyük olan değerli antrenörlerimize ve beden eğitim öğretmenlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışları, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Babaeski Belediye Başkan Vekili Nuray Polat, Milli Eğitim Müdürü Kariye Tokat ve protokol üyeleri izledi.

Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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