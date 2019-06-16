Son Dakika Haberleri: Babalar Günü'nü yüzerek kutladılar
Son Dakika Güncel Haber

Babalar Günü'nü yüzerek kutladılar

2 saat önce

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları yüzme etkinliğinde buluşturuldu.

Babalar Günü'nü yüzerek kutladılar, System.String[]
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları yüzme etkinliğinde buluşturuldu.
Elazığ olimpik yüzme havuzunda 50 aşkın 0-10 yaş arası ilk yüzmeyi öğrenen çocuk, babalarıyla yüzdükten sonra babalarına katılım belgesi verdi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, burada yaptığı açıklamada, Babalar Günü için özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinlikte çocuk ve babaların unutulmaz bir gün geçirdiğini anlatan Döner, şöyle konuştu:
"Çocuklar babalarına doğru yüzerek onlara sevgilerini gösterdiler. Birbirlerine sarılarak birbirlerini tebrik ettiler. Babalar katılım belgelerini çocuklarının ellerinde aldılar. Onun sevincini hep birlikte yaşadılar. Baba anne çocuk bir araya gelince sevgi yumağı oluşuyor. Ülkemizde aile değeri çok önemli. Çok güzel bir aile yapımız var."
Etkinliğe katılan baba Serkan Yıldırım da etkinliğin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.
Yıldırım, "Kızım sağ olsun bana böyle bir imkan sağladı. Benim için en güzel bir Babalar Günü hediyesi oldu. Kızım ile unutulmaz bir gün yaşadım." dedi.
Orhan Çelik ise etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini, oğluyla güzel bir gün yaşadığını dile getirdi.
Çocuklardan İpek Yıldırım, "Mutlu oldum. Bugün babalarımız için yüzdük. Onlar ile buluştuk. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yüzme etkinliğini babalarımız ile anlamlandırdık." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:20 Kaynak: AA
Elazığ, Babalar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı! TEM'de lüks araç takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:24:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babalar Günü'nü yüzerek kutladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]