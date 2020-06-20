Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek - Son Dakika

Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek

Denizli'de Alzheimer hastası olan ve sürekli altına kaçıran babası için şemsiyeden bozma iç çamaşırı yapan Belgin Kasapoğlu, bunda başarısız olunca pes etmeyerek sonraki girişimlerinde sıvı geçirmeyen külot yapmayı başardı.

Denizli'de Alzheimer hastası olan ve sürekli altına kaçıran babası için şemsiyeden bozma iç çamaşırı yapan Belgin Kasapoğlu, bunda başarısız olunca pes etmeyerek sonraki girişimlerinde sıvı geçirmeyen külot yapmayı başardı. Babası vefat ettiği için bu ürünü kullanamayan Belgin Kasapoğlu, babası gibi aynı sorunu yaşayan hastaların imdadına yetişmek istiyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Belgin Kasapoğlu isimli kadın 15 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanan ve son 5 yılını yatalak olarak geçiren babası Şevket Yılmaz'ın bakımını üstlendi. Alzheimer olduğu için tuvaletini altına yapan ve bu yüzden büyük sıkıntılar çeken babasını düştüğü durumdan kurtarmak için Kasapoğlu harekete geçti. 86 yaşında vefat eden babası için küçük tuvaletini altına yaptığında elbiselerinin ve yatağının kirlenmemesi için bir şeyler yapmak isteyen Kasapoğlu önce şemsiyeden bozma iç çamaşırı yaptı ancak bunda başarılı olamadı. Sonrasında ise balıkçı kıyafeti kumaşını deneyen ancak bunda da başarılı olamayan Kasapoğlu yılmayarak girişimlerini devam etti. Fakat bu süreç Kasapoğlu'nun babası 86 yaşında vefat etti. Babasının çektiği sıkıntıları unutmayan Kasapoğlu, girişimlerini devam ettirerek sonunda istediği yani su geçirmeyen iç çamaşırını yaptı. Babasının sıkıntılarını gideremeyen Kasapoğlu yaptığı sıvı geçirmez külot ile diğer yatalak hastaların imdadına yetişerek onlara ve bakıcı ailelerine yardımcı olmak istiyor.

"BABAMDA BİZ GERÇEKTEN ÇOK ZORLANDIK"

Ürettiği sıvı geçirmez külotun paten başvurusunda da bulunan Kasapoğlu, ürünün alez benzeri bir kumaş olduğunu, antibakteriyel ve yırtılmazlık, yıkanabilirlik testlerinden geçen bir ürün olduğunu kaydederek, "Babam Alzheimer hastasıydı. Yatan hastalarda bez üzerine kullanılan hiçbir ürünü ben bulamadım. Ondan kaynaklı ben üretmeye karar verdim. Yatan hastanın konforunu sağlamak, ıslaklığı kıyafetine geçirmemesini amaçlayarak bu ürünü ürettik. Çünkü babamda biz gerçekten çok zorlandık. Babamı yatırıyorduk, bezini bağlıyorduk ama sabah kalktığında her yeri sırılsıklam oluyordu. Bu ürünü Alzheimer hastaları, yatan hastalar, felçli hastalarda bezin üzerine giydirilerek kullanılabilir. Şu an perakende için üretimimiz hazır. Perakende olarak verebiliriz ama talebe dayalı seri üretime de geçeceğiz" dedi.

"ŞEMSİYEYİ BİLE BOZUP KÜLOT YAPMAYI DÜŞÜNDÜM AMA BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI"

Babası hasta olduğu dönemlerde birçok defa araştırma yapmasına rağmen böyle bir ürün bulamadığını ve bu yüzden büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Kasapoğlu şunları söyledi:

"Ben bu ürünü bulamamıştım. O yüzden yapmak zorunda kaldım. Benim babam 15 senelik bir Alzheimer hastası. Bu hastalığın son zamanları daha yatağa bağlı geçtiği için son 5 sene falan ben bu zorluğu yaşıyordum. 5 senedir aklımda olan bir şeydi. Bunu yapmak için denemediğim hiçbir şey kalmadı. Şemsiyeyi bile bozup külot yapmayı düşündüm ama başarısızlıkla sonuçlandı. Seri üretime geçmek için bir kadın girişimci olarak yine bir kadın girişimci olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan manevi destek bekliyorum."

(İHA)

Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek

Şevket Yılmaz, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 07:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek - Son Dakika

Son Dakika

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız         
00:46
Cezaevinden izinli olarak çıkan uyuşturucu satıcısı, araçla bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı Cezaevinden izinli olarak çıkan uyuşturucu satıcısı, araçla bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı         
00:14
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti         
23:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak         
23:36
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı         
23:36
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi         
23:35
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı         
23:17
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı         
23:13
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti         
23:03
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var         
22:16
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz         
22:06
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi         
21:47
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi         
21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü         
21:22
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi         
21:15
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti         
21:13
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti         
21:13
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı         
18:24
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 01:36:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei