Son Dakika Haberleri: Babel, Icardi'yi geride bıraktı! UEFA...
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Babel, Icardi'yi geride bıraktı! UEFA...

23 dakika önce

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" diye sordu ve bir anket başlattı.

Babel, Icardi'yi geride bıraktı! UEFA..., System.String[]

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" diye sordu ve bir anket başlattı.


Galatasaray'dan Ryan Babel, Juventus'tan Aaron Ramsey, PSG'den Mauro Icardi ve Napoli'den Kostas Manolas'ın yarıştığı ankette, Hollandalı yıldız açık ara önde.


Bugün öğle saatlerinde sona erecek ankette yüzde 60'la Babel lider. Onu yüzde 24'le Icardi, yüzde 10'la Ramsey ve yüzde 6'yla Manolas takip ediyor.


Icardi transfer döneminin son günüde Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG'ye katılmıştı...


Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25 
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