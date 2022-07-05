Bacağı kırılan köpekleri veterinerde telef oldu, suç duyurusunda bulundular - Son Dakika
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Bacağı kırılan köpekleri veterinerde telef oldu, suç duyurusunda bulundular

05.07.2022 20:10
Bacağı kırılan köpekleri veterinerde telef oldu, suç duyurusunda bulundular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Gündoğdu ailesi, bacağı kırılan köpeklerinin tedavisi için bıraktıkları veterinerde telef olması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Gündoğdu ailesi, bacağı kırılan köpeklerinin tedavisi için bıraktıkları veterinerde telef olması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 2 gün önce Marmaris'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğduğu andan itibaren Gündoğdu çifti ile yaşayan 1 kilo 800 gram ağırlığında 1 yaşındaki Roxie isimli köpek önceki gün evlerinde oyun oynarken koltuktan zıpladığı sırada yere düşünce bir gariplik hisseden aile daha önce aşılarını yaptırdıkları veterineri arayarak durumu anlattı. Veteriner ertesi sabaha randevu verip röntgen çekilmesi gerektiğini belirtince Gündoğdu ailesi köpeklerini alıp kliniğe götürdü. Röntgen sonuçlarında kırık teşhisi konulan köpek ameliyat için hazırlandı. Sabah 10'dan akşam 17.00'a kadar veterinerde bekleyen aileye köpeklerinin telef olduğu belirtildi. Gündoğdu ailesi savcılıkta verdikleri ifadelerinde "Köpeğimizin bacağında kırık tespit ettiklerini ve ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler, bizde tamam dedik. Ancak köpeğimiz ameliyata alınmasının üzerinden 3 saat geçti hala içeriden cevap gelmedi. Sorular sorduk, içeri girip kırık beklediğimizden farklı çıktı dediler. Hatta başka bir veteriner cerrah geldi. Yaklaşık 45 dakika içeride kaldı o çıkınca ona sorduk. Bize ben ilaç almaya geldim gelince de biraz lafladık cevabını verdi, gitti. Ameliyatın dördüncü saatinde bir bez içinde veteriner kliniği sahibi veteriner hekim köpeğimizi getirerek 'kaybettik' dedi. O an şok olduk ne yapacağımızı bilemedik 'neden böyle oldu' diye sorduğumuzda cevap vermediler" dedi.

Ailenin 17 yaşındaki kızları Özgem Gündoğdu "O benim kardeşim gibi olmuştu, okuldan eve gelirken onu çok özlediğim için heyecanla geliyordum. Şimdi çok acı çekiyorum keşke kırık ayağı kendiliğinden kaynasaydı da yaşıyor olsaydı. Onu çok seviyordum, haksızlık varsa yapanların cezalarını çekmesini istiyorum, madem ameliyat edilemeyecek kadar küçük riskleri bize neden söylemediler. Olayın içinde ihmal ve şaibeler olduğunu düşünüyorum, ben ve ailem asla peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Gündoğdu ailesinin avukatları Eren Mert ise "Ortada bir can kaybı var, konu ile ilgili suç duyurumuzu Marmaris Cumhuriyet Savcılığına yaptık. Veteriner Hekimler Odasına ilgili dilekçemizi de sunarak sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuşarak hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Köpeğin kesin ölüm sebebinin araştırılması için Muğla İl Tarım müdürlüğü ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Gündoğdu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bacağı kırılan köpekleri veterinerde telef oldu, suç duyurusunda bulundular - Son Dakika

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