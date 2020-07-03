Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ediyor

Bafra Belediyesi, Kovid-19 salgının ilk gününden itibaren vatandaşları bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalara devam ediyor.

Bafra Belediyesi, Kovid-19 salgının ilk gününden itibaren vatandaşları bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalara devam ediyor.

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Genel ve yerel manada alınan tedbirleri en iyi uygulayan belediyeler arasında olan Bafra Belediyesi, krizi en iyi şekilde yönetmeye devam ediyor. Pandemi süresince Bafra Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü de etkin çalışmaları ile üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bafra'da Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın direktifleri ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar yapıldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde ve ilçede alınan kararları Belediye internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından hızlı ve etkili bir şekilde vatandaşlarla paylaşıldı. Pandemi süresince, belediyenin WhatsApp ve BİP iletişim hatları üzerinden gelen talep ve isteklerin ilgili birimlere anında iletilerek gereğinin yapılması sağlandı.

12 Mart tarihinden itibaren anlık bilgilendirme paylaşımları yapıldı

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde yürütülen faaliyetleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla ve drone çekimleri ile desteklenmiş video çekimleri yapılarak farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun üzerinde hassasiyetle durduğu 14 Kural çalışmaları ilçe genelindeki billboardlar ve diğer uygulamalarla geniş kitlelere ulaşması sağlandı. İlçe genelindeki billboardlar ve sosyal medya hesaplarında Bafra yerel ağzı ile sosyal mesaj içerikli görseller paylaşılarak sıkıntılı günlerde ilçe sakinlerinin pozitif manada konsantrasyonuna katkı yapıldı. Esnafları bilgilendirmeye yönelik afiş ve el broşürleri bastırılarak dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgisini ve dikkatini çekmek amacıyla İlçe trafik sinyalizasyon lambalarına ve kamu binalarımıza sosyal mesafe tedbirlerini içeren sticker çalışmaları yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı danışma masasında kuruma gelen vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı yapılarak ateş ölçümleri yapıldı. - SAMSUN

Halkla İlişkiler, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

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