Kaza, Samsun- Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersan Ç. idaresindeki 55 NF 061 plakalı otomobil ile Mustafa A.'nın kullandığı 55 AAL 995 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa A. ile aynı araçta bulunan Halil S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bafra'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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