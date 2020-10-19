Bafra'da köy müzesi onarılacak - Son Dakika

Bafra'nın Gökçeağaç Mahallesi'nda Gökçeağaç Derneği (GÖKDER) tarafından 2012 yılında kurulan köy müzesi onarılacak.

Mahallede müzenin bulunduğu kullanılmayan okul binası, zaman içinde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

Bakımsız halde kalan müzenin yeniden canlandırılması için GÖKDER ile Kızılırmak Rotary Kulübü harekete geçti.

GÖKDER ile Kızılırmak Rotary Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Toplum Birliği Projesi ile müzenin yeniden halka kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Müzede incelemelerde bulunulmasının ardından GÖKDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Demir, gazetecilere, "Orta Karadeniz'in ilk köy müzesi olarak 2012 yılında müzemizi açtık. Müze, köyümüzün ve diğer çevre köylerdeki vatandaşlarımızın 50 - 100 yıl önce kullandığı ev eşyaları, tarım aletleri gibi etnografik araçlardan oluşuyor. Yeni kuşağın bilmediği araç gereçlerimizi biz burada sergiliyoruz." dedi.

Kızılırmak Rotary Kulübü Başkanı Münevver Uğurlu da proje ile müzenin bakım ve onarımını yapacaklarını aktardı.