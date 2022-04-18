Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı

18.04.2022 16:13
Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı

ÇORUM'da polis ekiplerince kaçak sigara üretimi yapılan bağ evine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM'da polis ekiplerince kaçak sigara üretimi yapılan bağ evine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Çorum- İskilip karayolu üzerindeki bir bağ evinde kaçak doldurulmuş makaron sigara üretimi yapıldığı ve kent merkezinde iş yerlerine satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler takibe aldıkları bağ evine baskın düzenledi. Baskında, 127 kilo kaçak nargile tütünü, 80 kilo kaçak kıyılmış sarma sigaralık tütün, 48 kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 39 bin 200 kaçak bandrolsüz makaron sigara, 1 bandrol sökmek için kullanılan buhar makinesi ile otomatik dijital sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı
Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı
Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı
Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı
YORUMLAR
500
Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler Çorum'da 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi Çorum'da 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Kaçak Sigara, Çorum, Tütün, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
15:40 Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bağ evine kaçak sigara baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement