Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı "Geri Dönüşüm" defilesi - Son Dakika
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Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı "Geri Dönüşüm" defilesi

09.06.2022 23:48

Bağcılar Belediyesinin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi.

Bir hafta süren etkinliklerin son gününde müzik dinletisinin yanı sıra folklor gösterisi yapıldı.

Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri tarafından atık malzemelerden üretilen kıyafetleri podyumda taşıdı.

Öğrenciler, podyuma kucaklarında ampute kedilerle çıktı.

Organizasyon, "atık pil", "ambalaj kağıdı", "atık yağ toplama" ve "uçurtma" yarışmalarında dereceye girenlere verilen ödüllerle sona erdi.

Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı Geri Dönüşüm defilesi
Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı Geri Dönüşüm defilesi
Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı Geri Dönüşüm defilesi
Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı Geri Dönüşüm defilesi
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Kaynak: AA

Kültür Üniversitesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı 'Geri Dönüşüm' defilesi - Son Dakika

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