Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı

12.03.2021 15:19
Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Milli mücadelenin ruhu ve milletin bağımsızlığını dile getiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Bağcılar'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli mücadelenin ruhu ve milletin bağımsızlığını dile getiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Bağcılar'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstiklal Marşı'nın iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yoklukla mücadele eden bir topluluğun o süreçte yazmış olduğu bu destan dünyaya örnek bir destandır" dedi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir tören düzenlendi. Pandemi önlemlerinin alındığı etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, kısıtlı sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

"BU DÜNYAYA ÖRNEK BİR DESTAN"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Kaymakam Eldivan, "Allah'ım bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ruhu şad olsun" dedi. İstiklal Marşı'nın yazıldığı süreci çok iyi tahlil etmemiz gerektiğini söyleyen Başkan Çağırıcı ise "İstiklal mücadelemiz yeni bir devletin kuruluşu değil, mevcut yıpranmış bir medeniyetin yeniden şahlanışı ve ayağa kalkışıydı. Cumhuriyeti ve İstiklal Savaşları'nı anlayabilmek için aslında Balkan Savaşları'nı çok iyi tahlil etmek lazım. Yoklukla mücadele eden bir topluluğun o süreçte yazmış olduğu bu destan dünyaya örnek bir destandır. Mehmet Akif bu marşı duyarak veya dinleyerek değil yaşayarak yazdı. Öyle bir Mehmet Akif ki bir bakıyorsunuz savaş cephesinde bir bakıyorsunuz kürsüde. Allah hepsinden razı olsun. Bize düşen de aynı duygu ve heyecanla vatanına, ezanına, devletine faydalı ve inançlı bir nesil yetiştirebilmek" dedi. Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise şu düşünceleri paylaştı: "İstiklal Marşı'mız zalimlere karşı imanla direnmenin, düşmana hak ettiği dersi vermenin, millet olarak tarihimizde değerlerimize sahip çıkma destanının en güzel ifadesidir."

HEM DUYGUSAL HEM KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Konuşmaların ardından Başkan Çağırıcı'nın da rol aldığı "İstiklal Marşı 100 yaşında" konulu kısa film izlendi. Bağcılar'da yapılan "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan Peyami Safa Ortaokulu öğrencisi Gamze Doğan ile Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi Gül Ayşe Civelekoğlu birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik "Dirilişin Sembolü: İstiklal Marşı" temalı resim yarışmasına katılanların eserlerinin izlenmesiyle devam etti. Sinevizyonda gösterilen resimler davetlilerden beğeni aldı.  Kimi zaman duygusal kimi zaman keyifli anların yaşandığı program, ilçedeki öğrenciler arasında düzenlenen şiir okuma ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi. İlçe protokolü, başarılı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini tebrik etti.

Öte yandan 100. yıl özel programı sebebiyle gerçekleşen etkinlikler kapsamında ilçedeki direk afişleri İstiklal Marşı dizeleriyle süslenirken bugüne özgü hazırlanan 5 bin adet kitap ve kalem de Taceddin Dergahı Müzesi ziyaretçilerine hediye ediliyor. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na 10 kıtanın yazılı olduğu 10 kutu konuldu.


Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı
Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı
Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı
Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı

İstiklal Marşı, Bağcılar, Hisarcık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da İstiklal Marşı'nın 100. Yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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