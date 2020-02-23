Bağcılar'da 'mutlu yuva' konferansı - Son Dakika
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Bağcılar'da 'mutlu yuva' konferansı

7 saat önce

Bağcılar'da düzenlenen "Mutlu Yuva" konferansında konuşan İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül, boşanmalar yüzünden aile kurumunun zarar gördüğünü belirterek, "Ailelerdeki boşanma oranı, çocukların annesiz büyüme mecburiyeti, bu hızla devam ederse tsunamiden de depremden de yangından da...

Bağcılar'da 'mutlu yuva' konferansı, System.String[]

Bağcılar'da düzenlenen "Mutlu Yuva" konferansında konuşan İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül, boşanmalar yüzünden aile kurumunun zarar gördüğünü belirterek, "Ailelerdeki boşanma oranı, çocukların annesiz büyüme mecburiyeti, bu hızla devam ederse tsunamiden de depremden de yangından da daha tehlikeli olur" dedi.


İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, Bağcılar Belediyesi tarafından Halk Sarayı'nda gerçekleşen konferansa katıldı. "Mutlu Yuva" konusuna değinen Akgül, anlattığı kıssalarla hem güldürdü hem dersler verdi. Bütün dünyada aile hususunda büyük bir tehlike başladığını söyleyen Akgül, "Bu tehlike iyi fark edilmezse gereken tedbirler alamazsa ülkeler buna dayanamayacak, devletler ve milletler ayakta kalamayacak. Şu anda süper güç gibi gösterilen Amerika'da boşanma oranı yüzde 50'yi geçerken Portekiz'de yüzde 54'e ulaştı. 25 sene evvel ülkemizde boşanma oranı binde 7-8 iken bu rakam zaman içinde öyle bir arttı ki önce yüzdelere girdi şimdi yüzde 22'yi buldu. En büyük tehlike ne diye sorsam. Tsunami, deprem, yangın derler. Bunlar da tehlike ama bunların verdiği zarar bir süre sonra telafi edilip yerine konur. Ailelerdeki boşanma oranı, çocukların annesiz büyüme mecburiyeti, bu hızla devam ederse tsunamiden de depremden de yangından da daha tehlikeli olur" dedi.


Programa Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük de katıldı. - İSTANBUL

Mustafa Akgül, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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