Son Dakika Haberleri: BAĞCILAR'DA PARA KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA
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BAĞCILAR'DA PARA KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

6 saat önce

Bağcılar'da gece saatlerinde bir iş merkezine giren 5 kişi, buradaki bir işyerinden çaldıkları çelik kasayla birlikte kaçtı.

BAĞCILAR'DA PARA KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA, System.String[]

Bağcılar'da gece saatlerinde bir iş merkezine giren 5 kişi, buradaki bir işyerinden çaldıkları çelik kasayla birlikte kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Bağcılar'da otomobil ve motosikletle bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, burada bulunan bir iş yerindeki çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan Ekinciler İş Hanı'nda saat 02.30 sıralarında meydana gelen hırsızlığa ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İş hanındaki işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdiği anlar ve hırsızlık anı yer alıyor. Görüntülerde ayrıca hırsızların yüzlerini çeşitli eşyalarla kapattığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızların kasanın bulunduğu odaya girmesi


- İstanbul
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:24 Kaynak: DHA
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