Bağcılar'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bağcılar'da bir market çalışanını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir markette çalışan İkram Ö'yü silahla öldürdüğü, yoldan geçen Resul K'yı da kazara kolundan yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli Özcan D. Tuzla'da gözaltına alındı.

Şüphelinin İkram Ö'ye, eski eşiyle arkadaş olduğunu öğrenmesi üzerine ateş ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.