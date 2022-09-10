Hayat pahalılığına BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir yorum geldi: Bu ülke bir tek bize pahalı - Son Dakika
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Hayat pahalılığına BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir yorum geldi: Bu ülke bir tek bize pahalı

10.09.2022 19:32

Hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bu ülke Bulgar'a ucuz. Bu ülke gurbetçiye ucuz. Bu ülke turiste ucuz. Bu ülke Suriye'den, savaştan gelen mülteciye bile ucuz. Bu ülke bir tek bize pahalı. Niye? Çünkü bizim paramız yok" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Hayat pahalı değil, bizim paramız yok" mesajıyla partisinin 20 Mart'taki 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

"EKONOMİYİ ÇÖZMEK İSTİYORSAN BU MİLLETE PARAYI VERECEKSİN"

Videoda hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Baş, "Bakın, 'Bu ülkede her şey pahalı' diyorsunuz. Bu ülkede pahalılık falan yok. Bu ülke Bulgar'a ucuz. Bu ülke gurbetçiye ucuz. Bu ülke turiste ucuz. Bu ülke Suriye'den, savaştan gelen mülteciye bile ucuz. Bu ülke bir tek bize pahalı. Niye? Çünkü bizim paramız yok. Bu kadar basit. Bu ekonomiyi çözmek istiyorsan bu millete parayı vereceksin kardeşim. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİNİN ÜRETTİĞİ MALA ALIM GARANTİSİ VERECEĞİM"

Baş sözlerine şöyle devam etti: "Ne dedim; çiftçinin ürettiği mala alım garantisi vereceğim. Niye alım garantisi vereceğim? Onun malını alırsam o çiftçi üretmeye devam eder. Ben dışardan herhangi bir tarım ürünü ithal etmek zorunda kalmam ve vatandaşıma istediğim fiyatla bunu veririm. 'Yok efendim yapamazsın.' Yaparım kardeşim. Sen müteahhide geçiş garantisi veriyorsan ben de çiftçiye alım garantisi veririm. Bunda bir problem yok."

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Hüseyin Baş, Suriye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayat pahalılığına BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir yorum geldi: Bu ülke bir tek bize pahalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayat pahalılığına BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir yorum geldi: Bu ülke bir tek bize pahalı - Son Dakika
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