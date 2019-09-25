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Bağlar Belediyesi çocuklar için riskli olan kantini yıktı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yıkılma tehlikesi nedeni ile öğrenciler için risk oluşturan Vali Ünal Erkan İlkokulu'nun kantini yıkarak olası bir facianın önüne geçti.

Bağlar Belediyesi çocuklar için riskli olan kantini yıktı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yıkılma tehlikesi nedeni ile öğrenciler için risk oluşturan Vali Ünal Erkan İlkokulu'nun kantini yıkarak olası bir facianın önüne geçti.


Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan ve öğrenciler için risk oluşturan okul kantini ile ilgili gelen şikayetler Bağlar Belediyesi'ni harekete geçirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan belediye ekipleri, Vali Ünal Erkan İlkokulu'nun bitişiğinde bulunan ve öğrenciler tarafından kullanılan kantinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tespit ederek yıkım çalışması başlattı. Belediyeye ait araçlar kullanılarak yıkım gerçekleştirilerek olası bir facianın önüne geçildi.


Vatandaşlardan belediyeye teşekkür


Bağlar Belediyesi'nin yıkılma tehlikesi bulunan kantini yıkarak tehlikeyi ortadan kaldırması okul yönetimini ve velileri sevindirdi. Öğrenci velileri, yapılan çalışmadan dolayı belediye yönetimine ve belediye ekiplerine teşekkür etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek yıkılma riski bulunan yapılarla ilgili çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam edeceğini dile getirdi.


Bu arada Bağlar Belediyesi, kaçak ve kanunsuz şekilde inşa edilmek istenen yapılarla mücadeleyi devam ettiriyor. Bu mücadele kapsamında Karanfil 2 Dinlenme Parkı'nın içinde kaçak yollarla inşa edilmek istenen bir iş yerine ait istimlak duvarı belediye ekipleri tarafından yıktırıldı. Belediye ekipleri, yaşam alanlarının görüntüsünü bozan kaçak ve kanunsuz yapılaşma konusunda vatandaşları uyardı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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