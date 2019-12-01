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Bağlar Belediyespor farklı kazandı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta Bağlar Belediyespor, Dersimspor'u 3-0 yendi.

Bağlar Belediyespor farklı kazandı, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta Bağlar Belediye spor, Dersimspor'u 3-0 yendi.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan maçta etkili bir futbol ortaya koyan Bağlar Belediyespor Serkan Gül,Burak Halil ve Murat Güneş'in attığı gollerle Dersimspor'u 3-0 yenmeyi başararak, puanını 22'ye çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor futbol alt yapısının idmanını izledi, teknik heyetten bilgi aldı.

Beyoğlu, gençlerin iyi koşullarda spor yapabilmesi için imkan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Serkan Gül, Futbol, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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