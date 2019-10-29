"BAİBÜ Bears"ta hedef Süper Lig'e çıkmak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) eğitim gören öğrencilerin 7 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu korumalı futbol (Amerikan futbolu) takımı "Bears", ÜniLig Korumalı Futbol Süper Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

Farklı bölümde okuyan öğrenciler, ABD'de eğitim gördüğü yıllarda bir süre Amerikan futboluyla ilgilenen akademisyenin öncülüğünde 2012 yılında takımı kurdu.

Kendilerine özel antrenman alanı bulunmayan ve çalışmalarını Beden Eğitimi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokuluna (BESYO) ait futbol sahasında sürdüren oyuncular, karşılaşma öncesi çizgileri değiştirerek alanı maça hazır hale getiriyor.

Ünilig Korumalı Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden takım, yeni sezonu zirvede bitirip ÜniLig Korumalı Futbol Süper Ligi'ne çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunç: "Daha fazla desteğe ihtiyacımız var"

Takımın hücum kaptanı olan BAİBÜ İşletme Bölümü öğrencisi Anıl Tunç, yeni sezon için çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başladıklarını, maçların ise 1,5 ay sonra start alacağını söyledi.

Tunç, geçen seneki başarılı performansları nedeniyle okulda güzel tepkiler aldıklarını belirterek, bu sene daha sıkı çalışıp, bir üst lige çıkmak istediklerini kaydetti.

Takımı okul bünyesinde 2012'de kurduklarını aktaran Tunç, "Takımımız bir spor dalı için bebeklik aşamasında. Yavaş yavaş gelişim göstereceğiz. Bu spor ülkemizde yaklaşık 20-25 yıldır yapılıyor. Futbol ve basketbol gibi popüler olmasa da yavaş yavaş popülaritesini artırıyor." diye konuştu.

Kendi imkanlarıyla antrenman yaparak sezona hazırlanmaya çalıştıklarını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Koçumuz aslında var. Okulumuz hocalarından Anıl Eralp, geçen sene gönüllü koçluğumuzu üstlendi ama resmi olarak bir hocamız yok. Onun yardımlarıyla daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Antrenmanlarımızı üniversitemiz BESYO futbol sahasında yapıyoruz. Burayı maçlar öncesinde Amerikan futboluna uygun hale getiriyoruz. Çizgilerimiz çekiliyor, kale direklerimiz dikiliyor. Bu sahayı kullanmak okulumuzun bize verdiği en büyük desteklerden biri. Bu saha olmasaydı oynayamazdık."

Maddi olarak ve ekipman yönünden sıkıntıları olduğunu dile getiren Tunç, "Okulumuz bunu bir nebze olsun karşıladı. Şu anda oyun ekipmanlarımız mevcut ama saha ekipmanları lazım. Onları da karşılamaya çalışıyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Kulüp olmadığımız için sponsorluk alamıyoruz. Bu açıdan da Bolu'nun esnafından ve iş adamlarından destek bekliyoruz. Kulüp olduğumuz zaman profesyonellik artacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım: "Çok kondisyon gerektiren bir spor dalı"

Takımın defans kaptanı bilgisayar öğretmenliği öğrencisi Zübeyir Yaşar Yıldırım, yaptıkları sporun futbol ve basketbola göre daha zor olduğunu belirterek, "Çok kondisyon gerektiren bir spor dalı. Mental ve fiziksel faktörlerin dışında, tamamen içten gelerek oynanan bir oyun. Çok fazla fedakarlık istiyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, yalnızca bir üniversite takımı olmadıklarını dile getirerek, "Sadece üniversiteyi değil, Bolu'yu da temsil ediyoruz. Bu sporla ilgili farkındalığı sağlamak bizim için çok önemli. Bu sporu daha başarılı hale getirmek için çok daha fazla tanınır olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.