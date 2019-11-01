Bakan Akar, madalya kazanan güreşçileri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında başarılı olan sporcularla bir araya geldi.

Akar, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, 74 kiloda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, 97 kiloda bronz madalya kazanan Fatih Yaşarlı, 65 kiloda bronz kazanan Selahattin Kılıçsallayan ile grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile güreş takımı kaptanı, antrenörü ve kafile komutanını kabul etti.

109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda, madalya kazanan sporcularla tek tek sohbet eden Akar, "Asker üniforması ile daha da heybetli olmuşsunuz." ifadesini kullandı.

Sporculardan müsabakalara ilişkin bilgi alan Akar, daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılarla tüm milleti gururlandıran sporcuların, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çatısı altında, Dünya Askeri Oyunları'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattıklarını söyledi.

Ata sporu olan güreşin, tarih ve kültürde de ayrı bir yerinin olduğunu belirten Akar, sporun yaygınlaşmasının önemine de değindi.

Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MSB ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları yaptığını aktaran Akar, gençlerin sporla, sanatla uğraşmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Sporda kazanılan başarıların tüm milleti sevindirdiğini, kenetlenmeyi artırdığını ifade eden Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Vatani görevlerini tamamlamalarının ardından sporculardan bekar olanlara evlenmeleri tavsiyesinde bulunan Akar, bundan sonraki spor yaşamlarında da güreşçilere başarı diledi.

Madalya kazanan güreşçiler

Milli güreşçiler de Dünya Askeri Oyunları'nda madalya kazanmanın mutluluğunu dile getirdi. Birçok şampiyonada madalya kazandıklarını ancak TSK çatısı altında madalya kazanmasının kendilerine ayrı bir gurur verdiğini belirten milli güreşçiler, aldıkları madalyalarla Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe moral vermekten de memnuniyet duyduklarını bildirdi.

2020 Olimpiyatlarında da altın madalyayı hedeflediklerini belirten güreşçiler, Bakan Akar'ı milli takım kampına davet etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmenin sonunda Bakan Akar, madalya kazanan güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.