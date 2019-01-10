Bakan Albayrak: "Bu Bakan Çok Gülüyor Niye Çok Gülüyor.
35 dakika önce
Bakan Albayrak: "Bu bakan çok gülüyor niye çok gülüyor.
Bakan Albayrak: "Bu bakan çok gülüyor niye çok gülüyor. Gerçekleri biliyor. Türkiye
'nin mevcut yapabileceklerini biliyor. Her daim pozitif"
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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