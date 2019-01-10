Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Bu Bakan Çok Gülüyor Niye Çok Gülüyor.

Bakan Albayrak: "Bu Bakan Çok Gülüyor Niye Çok Gülüyor.

35 dakika önce

Bakan Albayrak: "Bu bakan çok gülüyor niye çok gülüyor.

Bakan Albayrak: "Bu bakan çok gülüyor niye çok gülüyor. Gerçekleri biliyor. Türkiye'nin mevcut yapabileceklerini biliyor. Her daim pozitif"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:31:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Bu Bakan Çok Gülüyor Niye Çok Gülüyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]