Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından sel ve su baskınlarına karşı müdahale çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki kentte toplam 10 bin 293 personel ile 3 bin 118 araç ve iş makinesinin görev yaptığını belirterek, vatandaşlara yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı binlerce personel ve araçla çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çiftçi, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar ve belediyelerle iş birliği içinde müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada

İSTANBUL VE ANTALYA’DA EKİPLER SAHADA

Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre, İstanbul’da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle; Antalya’da ise bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor.

Çiftçi, gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildiğini belirterek önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada

YENİ YAĞIŞLARA KARŞI UYARI

Yarın ülkenin büyük bölümünde olumsuz hava koşullarının beklendiğini hatırlatan Çiftçi, vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarıları takip etmelerini istedi.

Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulunan Çiftçi, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahadaBakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada
Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada
Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada
İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildiİstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktıSarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktıBaşakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldıSarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı İstanbul'da sağanak nedeniyle Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendiİstanbul'da sağanak nedeniyle Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendi
İçişleri Bakanlığıİçişleri BakanıMustafa ÇiftçiSağanak YağmurİstanbulAntalyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Devlet Budur 1 0 Yanıtla
  • BARIS BARIS:
    alt yapi hiç yok 0 0 Yanıtla
  • Önder Parlak Önder Parlak:
    başka nasıl bir müdahale yapılabilir onu düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    EVVETTTT 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı Türkiye’ye geri döndü Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü
’’Galatasaray Stadyumu’ndaki atmosfer nasıldı’’ sorusuna Livakovic’ten çarpıcı cevap ''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
21:05
İstanbul’daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi
21:00
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar artık isyan noktasında
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:47
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:23
İstanbul’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
20:16
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
19:59
İstanbul’da lüks plazanın otoparkını su bastı Tepki gecikmedi
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:24:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei