Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı binlerce personel ve araçla çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çiftçi, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar ve belediyelerle iş birliği içinde müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL VE ANTALYA’DA EKİPLER SAHADA

Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre, İstanbul’da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle; Antalya’da ise bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor.

Çiftçi, gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildiğini belirterek önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurguladı.

YENİ YAĞIŞLARA KARŞI UYARI

Yarın ülkenin büyük bölümünde olumsuz hava koşullarının beklendiğini hatırlatan Çiftçi, vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarıları takip etmelerini istedi.

Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulunan Çiftçi, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.