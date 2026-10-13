Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in özür açıklamaları ile muhalefetin kendisi ve ailesine yönelik iddialarına çok sert tepki gösterdi. Özgür Özel’in günlerdir babasına ulaşarak özür dilediğini belirten Bakan Göktaş, bu özrü kabul etmeyerek muhalefetin izlediği politikayı "ucuz siyaset" olarak niteledi.

"İSPAT EDEMİYORSA İSTİFA ETSİN" DEDİ, ÇAMUR SİYASETİ VURGUSU YAPTI

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ucu kime dokunursa dokunsun gereğinin yapılacağı yönündeki net tutumunu hatırlattı. Özlale'nin delilleri olduğunu iddia etmesi üzerine zamanında "İspat edemiyorsa istifa etsin" çağrısında bulunduğunu anımsatan Bakan Göktaş, sürecin devamını şöyle özetledi:

"Edemedi, etmez. Saatler sonra utanç verici bir açıklama yaptı. Ne bir özür, ne bir imtina, hiçbir şey yok. Utanmadan 'Bakan'a birkaç dakikalık mağduriyet yaşatmışız' diyor. Utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti."

"ÖZGÜR ÖZEL GÜNLERDİR BABAMIN ELLERİNDEN ÖPÜP ÖZÜR DİLİYOR"

YENİ Parti Lideri Özgür Özel’in özür hamlesine ve aile üzerinden yürütülen siyasete de sert çıkan Göktaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar saldırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi?"

Göktaş, "şahsımı ve ailemi hedef alan bu kirli siyasete asla müsamaha göstermeyeceğim. İddialarını ispatlayamayanlar, attıkları iftiraların hesabını hukuk önünde verecektir." ifadelerini kullandı.

TAZMİNATI AİLE VE GENÇLİK FONU'NA AKTARACAK

İddiaları ilk gün belgeleriyle yalanlamasına rağmen muhalefete yakın basının konuyu köpürtmeye devam ettiğini söyleyen Göktaş, amacın kamuoyu güvenini zedelemek ve kendisini itibarsızlaştırmak olduğunu belirtti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Bakan Göktaş, kazanacağı tazminat tutarını Aile ve Gençlik Fonu'na aktaracağını duyurdu.