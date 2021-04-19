Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı

19.04.2021 14:00

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cenaze alanına gelmesi Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için helallik alınması Cenaze namazı kılınması Dua yapılması Sultan Beyza Boyalı'nın naaşının götürülmesi KONYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tedavi...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cenaze alanına gelmesi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için helallik alınması

Cenaze namazı kılınması

Dua yapılması

Sultan Beyza Boyalı'nın naaşının götürülmesi KONYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için Konya Hacı Veyis Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı
Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı
Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı
Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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