Bakan Kasapoğlu, 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imam hatiplilerin sadece imam hatip camiası için değil insanlığın refahına vesile olmak için çalıştığını söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Kasapoğlu, imam hatip okullarının Türkiye'nin çok değerli eğitim yuvaları olduğunu belirterek, "Bu vesileyle milletimizin sahip çıktığı eğitim kurumları, bazı çevreler tarafından yıpratılmaya, devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Bu ülkede milletin değerleriyle, manevi iklimiyle sıkıntısı olan, problemi olan zihniyetler hep var olagelmiştir. Buna karşın bu asil millet, imam hatip davasına en güçlü şekilde sahip çıkmış, bu maksatlı saldırılara karşı bu güzel yuvaları hep korumuş kollamıştır. İmam hatip sancağı nice nesiller boyunca dirayetle, adanmışlıkla, azimle, inançla taşınan bir emanet olagelmiştir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin değerlerine, toprakların manevi iklimine sahip çıkanlar için imam hatip okullarının ömür boyu süren bir davanın adı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu anlamlı toplantı vesilesiyle görüyoruz ki bu davaya gönül verenler yollarına güçlü şekilde devam ettikleri gibi, bu davaya adanmışların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu tablo, bu milleti değerlerinden uzaklaştırmak, insanlarımızla maneviyatları arasına uçurumlar sokmak isteyenler için bir hayal kırıklığıdır. Tabii ki Türkiye'nin değerlerine bağlı kalarak ilerleyeceğine inananlar için ise bu bir iftihar vesilesidir." diye konuştu.

"Ülkemizin son 18 yılda geldiği noktayı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın engin vizyonuyla, güçlü liderliğiyle tüm ülke sathına yayılan gelişimi görüyoruz." diyen Kasapoğlu, "Cumhuriyet tarihi boyunca olmayan gelişim performansını görüyoruz. Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen, küresel krizlere rağmen; bununla birlikte maksatlı iç ve dış saldıralara rağmen, dimdik ayakta kalan yapıyı görüyoruz. Üretimde, ekonomide, sanayide, ticarette, sağlıkta, ulaşımda, altyapıda, eğitimde, sporda, her alanda zirveye oynayan ve bu anlamda iddiasını en güçlü şekilde başarılarla, rakamlarla her anlamda ortaya koyan Türkiye'yi görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gıpta edilen konumda olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Kasapoğlu, "Mevcut başarılar, bu anlayışla, bu ruhla, bu kadrolarla gerçekleştirilmiştir. Bu kadroların içinde imam hatip liselerinden mezun olmuş, diğer okullarımızdan mezun olmuş, ülkemizin eğitim kurumlarını temsil eden insanlarımız, arkadaşlarımız var. Onun içinde bir imam hatipli var, Sayın Cumhurbaşkanı'mız var. Liderliğiyle her anlamda tarihe geçmiş bir isim var." değerlendirmesinde bulundu.

"İmam hatipler bu ülkenin iftihar vesilesi, gözbebeği"

Geldikleri noktayla gurur duyduklarını anlatan Kasapoğlu, "İmam hatipler bu ülkenin iftihar vesilesi, gözbebeği. Bunu da her alanda ortaya koydukları çalışmalarla, başarılarla göstermektedirler." açıklamasında bulundu.

İmam hatiplerin başarılarını göremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef bu bariz gerçeği göremeyenler var. Herkes basiret sahibi olamıyor. Bunlar vardılar, var olacaklar. Haddini bilmezler vardır, yine olacaklardır ama biz hiçbir şeye takılmayacağız, yolumuza bakacağız. İnançla, azimle, birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeden, nifak sokmaya çalışanlara hiçbir anlamda prim vermeden yolumuza devam edeceğiz. İnandığımız değerler, inandığımız dava uğruna inşallah bu sancağı daha yukarılara taşımanın gayreti içinde gelecek nesillere en güçlü şekilde emanet edeceğiz."

Cehalet mahsulü olan toptancı yargılara ve bu yargıları dillendirenlere hiçbir zaman rağbet etmediklerini belirten Kasapoğlu, "Bunları duyduk ama hamdolsun bu aziz millet de bu yargılara hiçbir zaman prim vermedi. Bunlar da hiçbir zaman bu yargılarıyla, iftiralarıyla, hiç hoş olmayan gayretleriyle milletin gözünde de itibar kuramadılar. Aynı zamanda da hiçbir şekilde başarılı olamadılar. Milletin değerlerini içine sindiremeyenler, milletin inancına ve yaşam tarzına saygı göstermeyenlerin başarılı olması, milletin nezdinde itibar kazanması mümkün değildir, mümkün olmayacaktır. Allah'ın izniyle milletin değerlerine sahip çıkan kadrolarla bu milletin arasına kimse giremeyecektir. İmam hatip liseleri güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Üniversitedeki başarılarını gördük." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'nin çağdışı zihniyetleri hızlı şekilde geride bıraktığını anlatan Kasapoğlu, "Biz birliğiyle, beraberliğiyle tüm dünyaya en güçlü mesajı vermiş bir milletiz. Baskıcı zihniyetler bu ülkenin en büyük düşmanıdır. 15 Temmuz'da bu baskıcı zihniyetlere karşı da bu millet, en güzel cevabı gençlerimizin öncülüğünde vermiştir. Gençlerimizle bu vesileyle gurur duyduk, gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünü yaşadıklarını hatırlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Darbeler maalesef demokrasi tarihimizin kara lekeleri. Bu vesileyle bu dönemlerde haksızlığa maruz kalan, zulme uğrayan tüm vatandaşlarımızı yad ediyorum. Milli iradenin anlamını derinden özümsemek için darbelerin bize yaşattığı acıları asla unutmamamız lazım. Temennimiz odur ki Rabbim bu aziz millete 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları bir daha yaşatmasın. Bu millet var oldukça, değerine, iradesine karşı olan her hareketi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde tarumar edecektir. İmam hatipler vesilesiyle bir aradayız ama bu anlayışın, kadroların bugüne gelmesinde birçok büyüğümüzün gayreti var. Bu kutsal gayenin öncüsü olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı, gençlerimiz ve camiamız adına arz ediyorum."