Bakan Kasapoğlu'ndan saldırı açıklaması: Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız. - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan saldırı açıklaması: Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız. - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan saldırı açıklaması: Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız.

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Fransada yaşadığı olayları kınadığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan saldırı açıklaması: Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Fransada yaşadığı olayları kınadığını açıkladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Pariste uğradığı durumla ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübünü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."

Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:31 
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