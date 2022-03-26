Bakan Kurum, Akören'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Akören ilçesine gelişi ve karşılanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Akören Belediyesini ziyaret etmesi

Bakan Kurum'un AK Parti Akören İlçe Başkanlığı'nı ziyareti

Bakan Kurum'un MHP Akören İlçe Başkanlığı ziyareti

Bakan Kurum'un 3. Etap TOKİ şantiyesine gelişi, kendisini bekleyen çocuklara hediyeler vermesi, vatandaşlarla sohbet etmesi

Bakan Kurum'un TOKİ şantiyesi ziyareti ve inşaatı devam eden evlerde incelemelerde bulunması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Akören ilçesinde Akören Belediyesi ve 3. Etap TOKİ şantiyesini ziyaret etti.