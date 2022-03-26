Bakan Kurum, Akören'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Akören ilçesine gelişi ve karşılanması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Akören Belediyesini ziyaret etmesi
Bakan Kurum'un AK Parti Akören İlçe Başkanlığı'nı ziyareti
Bakan Kurum'un MHP Akören İlçe Başkanlığı ziyareti
Bakan Kurum'un 3. Etap TOKİ şantiyesine gelişi, kendisini bekleyen çocuklara hediyeler vermesi, vatandaşlarla sohbet etmesi
Bakan Kurum'un TOKİ şantiyesi ziyareti ve inşaatı devam eden evlerde incelemelerde bulunması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Akören ilçesinde Akören Belediyesi ve 3. Etap TOKİ şantiyesini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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