Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, "Bilge Kağan Yazıtı" Açılışını Yaptı

Bakan Turhan, "Bilge Kağan Yazıtı" Açılışını Yaptı

49 dakika önce

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açılış töreninde yaptığı konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açılış kurdelesini kesmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KTÜ Edebiyat Fakültesi önündeki "Bilge Kağan Yazıtı"nın açılış...

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açılış töreninde yaptığı konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açılış kurdelesini kesmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KTÜ Edebiyat Fakültesi önündeki "Bilge Kağan Yazıtı"nın açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Bilge Kağan, Güncel
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