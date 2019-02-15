Bakan Turhan, "Bilge Kağan Yazıtı" Açılışını Yaptı
49 dakika önce
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açılış töreninde yaptığı konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açılış kurdelesini kesmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KTÜ Edebiyat Fakültesi önündeki "Bilge Kağan Yazıtı"nın açılış...
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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