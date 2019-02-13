Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Heyeti ile Görüntülü Görüşme

Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Heyeti ile Görüntülü Görüşme

4 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Horseshoe Adası'na ulaşan Antarktika Bilim Heyeti ile telefonda görüntülü görüştü.

Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Heyeti ile Görüntülü Görüşme, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Horseshoe Adası'na ulaşan Antarktika Bilim Heyeti ile telefonda görüntülü görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile üssün kurulacağı Horseshoe Adası'na ulaşan Antarktika Bilim Heyeti ile telefonda görüntülü görüştü.

Bakan Varank'ın heyet ile görüntülü görüştüğü anlara ait video, "11 gün süren meşakkatli bir yolculuktan sonra geçici üssümüzü kuracağımız Horseshoe Adası'na ulaşan Antarktika Bilim Heyetimizin hepinize selamı var" notu ile Varank'ın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Yaklaşık 2 dakika 15 saniyelik görüntüde Varank, heyet üyelerinden birine yolculuğa ve bölgedeki hava durumuna ilişkin sorular sordu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:45 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Güncel
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