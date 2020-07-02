Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir'de İncelemelerde Bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Konya'nın Akşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı


Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi önünde Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Demircan, ilçedeki temaslarına Nasreddin Hoca Türbesiyle başladı. Türbede dua eden Bakan Yardımcısı Demircan'a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Türbe hakkında bilgi verildi. Başkan Akkaya, Bakan Yardımcısı Demircan'ı 5-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 61'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet etti. Ayrıca, Nasreddin Hoca Türbesi ziyareti sırasında Başkan Akkaya tarafından Bakan Yardımcısı Demircan'a yağlı boya Nasreddin Hoca Türbesi motifli tablo hediye edildi. Temaslarına Akşehir Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'nde bulunan Tarık Buğra İlçe Halk Kütüphanesi ziyaretiyle devam eden Demircan, daha sonra restorasyonu tamamlanan Hasan Paşa İmaret Camisi'nde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve heyeti Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Gavur Hamamı ve restorasyonu tamamlanan Ermeni Kilisesi, Tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu sokaklarda incelemelerde bulundu. Demircan; restorasyonu tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da yerinde bilgiler alırken ziyaretleri esnasında Tarihi Akşehir Evleri üzerinde bulunan sokaktaki vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a Akşehir'deki, ziyaretleri esnasında Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile ilgililer eşlik etti. - KONYA

Ahmet Misbah Demircan, Akşehir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]