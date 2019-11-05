Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Koca: 2019'da üniversiteli istihdam oranı yüzde 68
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Koca: 2019'da üniversiteli istihdam oranı yüzde 68

Bakan Yardımcısı Koca: 2019'da üniversiteli istihdam oranı yüzde 68

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "2019 yılı Temmuz dönemi itibariyle yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı, yüzde 68 ile tüm eğitim grupları içinde ilk sırayı almıştır.

Bakan Yardımcısı Koca: 2019'da üniversiteli istihdam oranı yüzde 68, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "2019 yılı Temmuz dönemi itibariyle yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı, yüzde 68 ile tüm eğitim grupları içinde ilk sırayı almıştır. İkinci sırada ise yüzde 56 ile mesleki veya teknik lise mezunları yer almaktadır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, 'Türkiye İş Gücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi' kapsamında, İŞ-KUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu'na katıldı. Programa Bakan Yardımcısı Koca'nın yanı sıra İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Şenocak ile çok sayıda davetli katıldı.

'LİSE VE ÜZERİ İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ'

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Koca, gençlerin iş gücüne katılım oranının son 10 yılda yüzde 38'lerden yüzde 48'lere yükseldiğini belirterek, 2019-2023 dönemini kapsayan 11'nci Kalkınma Planı'nın ana hedeflerinden birinin de başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması olduğunu söyledi. Koca, "10 yıl önce lise ve üzeri iş gücümüzün oranı yüzde 37 iken bugün yüzde 47'lere yükseldi. 2019 yılı Temmuz dönemi itibariyle yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı yüzde 68 ile tüm eğitim grupları içinde ilk sırayı almıştır. İkinci sırada ise yüzde 56 ile mesleki veya teknik lise mezunları yer almaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Yardımcısı Koca'nın konuşması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, -


Ahmet Koca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:08 Kaynak: DHA
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