Bakanlar, fabrikadaki patlamada yaralanan çalışanları dinledi - Son Dakika

Bakanlar, fabrikadaki patlamada yaralanan çalışanları dinledi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olay anını anlatan bir kadın, masanın altına saklanarak hayatını kurtardığını söyledi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hendek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti. Hastalarla tek tek sohbet eden Bakan Soylu, Koca ve Selçuk sağlık durumları hakkında bilgiler aldı. Hastalarla tek tek sohbet eden Koca, Soylu ve Selçuk geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


"Masanın altına girerek kurtardım kendimi"


Fabrikada işçi olarak çalışan ve patlama sırasında kafasından yaralanan bir kadın yaşananları kendisini ziyaret eden Bakan Selçuk, Soylu ve Koca'ya anlattı. Masanın altına girerek kurtulduğunu söyleyen kadın, "Masanın altına girerek kendimi kurtardı. Ben imalathanenin usta bölümündeydim. Patlama tahminimce orada oldu" dedi. - SAKARYA

Zehra Zümrüt Selçuk, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlar, fabrikadaki patlamada yaralanan çalışanları dinledi - Son Dakika

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