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Baki Şahin madalya peşinde

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcusu Baki Şahin, Avrupa Oyunları'nda madalya arayacak.

Baki Şahin madalya peşinde, System.String[]

Bu sezon uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Baki Şahin, yeniden milli takıma davet edildi.Dünya sıralamasında 24 puanla onuncu sırada yer alan Baki Şahin, 21-30 Haziran tarihlerinde Belarus'un Minsk şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'nda 97 kg Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek.

"Büyük onur"

Ay-yıldızlı formayla yarışacak olmanın büyük gurur olduğunu dile getiren tecrübeli güreşçi, hedefinin milli takımla başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Bu sezon birçok organizasyonda derece yaptığını da hatırlatan Baki Şahin; "Kulübümle iyi bir sezon geçirdim. Milli takım kamplarına dahil edilmek, milli formayla mücadele etmek onur verici. Her sporcu bunu yaşamak ister. Bana verilen fırsatları iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Avrupa oyunlarında ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 Kaynak: Bültenler
Avrupa, Baki Şahin
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