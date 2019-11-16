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Bakırköy'de zehirlenen aile son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde, dün ölü bulunan anne Zübeyde D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D.'nin cenazeleri, Alibeyköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneden alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.

Bahattin D'nin kardeşi Mehmet D. ve Zübeyde D'nin annesi Neval Y. camide taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Maltepe Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeler, özel giyimli belediye ekiplerince taşınarak toprağa verildi.

Bakırköy'de zehirlenen aile son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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